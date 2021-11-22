get fancy with it 💫 pic.twitter.com/XVVRFSW5Ub — Golden State Warriors (@warriors) November 22, 2021

勇士當家球星柯瑞休兵1場後回歸，結果他手感低迷，全場10投2中、僅拿12分，不過勇士仍靠全新「雙槍」威金斯、普爾得分都破30的兇猛火力，終場119比104轟翻作客的暴龍，勇士取得4連勝，目前戰績15勝2敗，繼續穩居聯盟與西區龍頭位置。

儘管聯盟得分王柯瑞上半場手感冰冷，投6中1、僅拿6分，勇士仍靠威金斯首節就拿14分，普爾也有10分，就連替補小培頓上場的奇歐薩，都交出可裡可外的全能球星，3人攜手壓著作客的暴龍打，上半場結束，勇士61比47領先。

來到下半場，柯瑞手感依舊低迷，不過勇士續在威金斯、普爾、奇歐薩等人火力掩護下，取得20分以上大幅領先，儘管末節暴龍一度追到只差10分，勇士馬上靠著普爾、歐托波特各1顆三分球帶起11比0重新拉開，暴龍再也追趕不上。

這是普爾連兩場比賽得分破30，他今天投13中10，含三分球投11中8，攻下全場最高33分，另有4助攻、4籃板，威金斯也有32分、7籃板及3助攻，歐托波特15分，奇歐薩12分；暴龍以席亞卡21分最高，范維利特17分、7助攻。