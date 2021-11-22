女星韓瑜擁有一張高顏值和精湛演技，演過多部電視劇的韓瑜，在《天下父母心》、《家和萬事興》、《金家好媳婦》、《天之驕女》等八點檔都看得到她的身影，高人氣的韓瑜還被票選為八點檔女神第一名，而韓瑜近日則在網上放送福利，她優雅的氣質穿上紅色露肩長禮服，而韓瑜一轉身就是豪開深V到腰、美背全都露，也讓她直呼是：「好大恥度」。

韓瑜昨（21日）在IG的限時動態放送福利，有著優雅氣質的她美穿紅色露肩長裙，而禮服有小心機背後沒布料，韓瑜一轉身就是放送全裸美背、深V豪開到腰間，韓瑜還笑說是：「好大恥度的禮服」，同時，韓瑜也曬出化妝團隊為她打理造型的影片，只見化妝師細心地打亮韓瑜的皮膚，增添皮膚的光澤感，也讓韓瑜有料上圍、蠻腰的S曲線全都露。

韓瑜辣穿露美背禮服。（圖／取材自韓瑜Instagram）

除了放送美背外，韓瑜也加碼曬抹胸禮服照，只見韓瑜美穿金色亮片抹胸長禮服，解放性感鎖骨、香肩和美胸，韓瑜低頭露出淡淡微笑，讓她整個人狂噴仙氣，不過韓瑜則卸下女神包袱、幽默發文：「這就是我現在的心情 YA～收工了！可以買炸雞吃了」。

韓瑜最近雖然都以美艷造型亮相，不過保養有術的她，其實是美魔女一枚，韓瑜日前就曾大方公開素顏，胭脂未施的韓瑜和上妝時的模樣差別不太，看起來甚至還更年輕，白裡透紅的好肌膚令人驚嘆，完全看不出她是41歲的熟女。