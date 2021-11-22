立委吳秉叡表示，有公司以少數資金取得部分公司股權，並透過委託書通路取得委託書，爭奪多家公司的經營權。金管會主委黃天牧表示，現在正在專案研究調整委託書制度。

黃天牧今日到立法院財政委員會接受質詢。

吳秉叡表示，該公司以少數資金取得經營權手法：一，會成立與目標公司相同名字的投資公司，讓外界以為是同一個系統，其實不然；二，目標公司內找到一個董事會獨立董事，取得股東名冊；三，綁定委託書徵求公司，透過徵求委託書的方式，以少數股權取得經營權。

黃天牧表示，如果要取得公司經營權，應該要取得該公司的股份，透過委託書的方式是不符合外界公道。

黃天牧表示，現在金管會也在專案研究，不合適地方要修正包含委託書通路商是否有聯合行為、委託書制度，等到報告出來之後，就會徵詢各界的意見。

此外，這樣的行為是否有違公平交易情形？黃天牧表示，會將相關的資料移交給公平會參考。