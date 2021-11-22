權值股休兵，台股平盤附近游走！歐洲新冠肺炎疫情再起，美股也因通膨壓力逼近，上周五道瓊工業指數拉回，連帶周線連7紅的台股亦因指數逼近18000點，居高思危的賣壓開始出籠，台積電(2330)、台泥(1101)、華碩(2357)等大型權值股、以及矽力-KY(6415)、聯發科(2454)等近期漲多的個股近兩天開始轉弱。

資金轉向業績基期較低的中小型股，以及本益比較低的航運類股等，元宇宙及車用鏡頭需求增溫，帶動光學鏡頭「錢」景閃亮，玉晶光(3406)領軍大漲站穩500元關卡，亞光(3019)及佳凌(4976)跟進亮燈，亞光盤中股價站上100元關卡，建通(2460)、元創精密(3685)、進泰電子(3465)、威剛(3260)、亞信(3169)、訊芯-KY(6451)、利機(3444)等盤中股價強攻漲停板，搭配玻璃類股、航運類股及塑膠類股等傳產股走穩，盤中台股指數在平盤附近游走，截至11點40分為止，加權股價指數約176810.2點，下跌8.11點，成交量約2177.63億元；OTC指數為228.6點，上漲2.86點，成交量777.03億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.91%，其次是航運類股及光電類股，分別上漲1.76%及1.2%，表現較差者為百貨類股、油電氣類股及造紙類股，其中百貨類股下跌1.93%，油電氣類股下跌1.4%，造紙類股下跌0.67%；上櫃部分，表現最佳電腦通路類股，上漲3.23%，表現最差為化工類股、下跌0.52%。

就技術面來看，美股持續創高，台股亦延續驚驚漲走勢，一度逼近18000點，上周五加權股價指數以17818.31點作收，累計一周上漲300.18點，漲幅約1.71%，連7周收漲，日均量為3891.2億元；OTC收盤指數為225.74點，累計一周上漲7.31點，漲幅為3.35%，周K連5紅，日均量1215.6億元。今天台股因權值股休兵，指數開高走低，在平盤附近震盪；隨台股近逼18000點高點，短多逢高獲利了結，日指標高檔出現過熱壓力，短線震盪機會升高，所幸加權股價指數與櫃買指數皆守在各期均線上，且費半及那指創新高有利支撐台股半導體與中小型族群，加上周KD值續強及月K線明顯上漲，中線格局偏多，短線經籌碼沉澱後，仍具挑戰高點機會。

分析師表示，上周指數再創波段新高，考量台灣上市櫃企業第3季財報亮眼，且多家重量級法說會釋出對第4季正面看法，年底作帳行情可期，加上美股費半指數持續創高，外資歸隊，有利於台股延續多頭走勢，建議擇優布局，偏多操作；選股長線以2022年持續看好的伺服器、高速傳輸及ABF族群為布局標的，不過以上族群股價已高，宜靜待修正後買點浮現，短期則以低PE、高殖利率股較為安全，或是以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主；至於受惠元宇宙題材熱潮、HPC需求日益增溫，相關商機股如晶圓代工、光學、高速傳輸IC設計等亦可逢拉回再擇優切入。

帆宣(6196)今明兩年仍將受惠代工廠、封測廠、記憶體廠爭相提升資本支出，帶動各業務營運上揚，樂觀看待後市發展，可逢低布局。