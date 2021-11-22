行政院農業委員會茶業改良場擴大宣導食農教育政策及分享有關臺灣特色茶的知識，特別針對桃園市27所各級學校 (含高中、大學) 教職員工及營養師，分別於今年10月27日及11月3日辦理二場食農教育宣導研習活動，計有106人參加，大多數學員表示收穫滿滿，對臺灣特色茶知識、風味及臺灣茶分類分級系統 (TAGs) 亦有更進一步的認識。

茶改場場長蘇宗振指出，行政院已於110年5月6日討論通過「食農教育法」草案，賦予推動食農教育之經費及法源依據；該場為了宣導食農教育政策，並讓教師、職員、營養師、志工及民眾瞭解食農教育及茶改場新近積極推動之臺灣特色茶風味輪及分類分級系統 (TAGs) 概念，特辦理本項活動。該場說明，本次課程係全新設計，透過臺灣茶風味輪讓學員認識臺灣特色茶及親身體驗品茶之樂趣，課程內容計有茶與食農教育、臺灣特色茶風味輪及臺灣茶分類分級系統 (TAGs) 及臺灣特色茶測驗。

尤其每位學員掃瞄杯底的風味輪QR code瓷杯，即可連結網站，探索各茶類風味特色，再透過茶葉製造過程之科學說明後，接續辦理4種臺灣特色茶飲用測驗，學員紛紛表示既新奇有趣又可加深學習的效果。最後由蘇場長主持座談會，除了肯定大家的學習收穫及頒予測驗合格證明外，也歡迎各級學校邀請茶改場同仁至校園協助宣導臺灣特色茶及食農教育，或合作進行茶業相關研究。該場期待藉由茶葉機關的食農教育可以達到推動地產地消，培養健康飲食的觀念，促進農業永續發展。