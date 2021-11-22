第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日隆重登場，台灣大哥大myVideo連續兩年成為官方唯一指定線上直播平台。

台灣大表示，當天晚上5時30分起，粉絲使用手機、平板、電腦、電視等裝置登入myVideo，就可免費收看金馬獎星光大道與頒獎典禮，透過高畫質現場直播，看著走紅毯的明星們爭奇鬥艷，第一時間掌握頒獎典禮的最新進度，一同感受得獎者的喜悅與感動。

此外，myVideo為了讓影迷體驗台灣電影的生命力與創造力，特別開闢《myVideo金馬線上影展》，蒐羅歷屆金馬入圍及得獎影片，滿足粉絲能隨時重溫經典片段。

台灣大哥大全力支持本土文創產業發展，投資多部收視及口碑兼具的作品，如《做工的人》、《未來媽媽》、《天橋上的魔術師》等。myVideo參與投資的影視作品，在今年金鐘獎創下27項入圍的優異成績，並拿下10項大獎肯定。電影方面，myVideo除了轉播金馬獎，去年也創下本土OTT平台先河，在「金馬創投會議」中首度設立為「myVideo 劇集創意獎」，協助培植青年創作者投入影集類作品的製作，今年同樣提供30萬元高額獎金，扶植有潛力的企劃案走得更遠更穩，持續推動華語影音內容正向發展。

為了回饋用戶，myVideo推出限時優惠，12月6日前申辦「myVideo金馬年卡」，原價3000元的指定方案，驚喜價1358元，等於每天花不到4元，就能飽覽歷年金馬佳作，以及萬部強檔電影、戲劇、動漫、幼兒影片等，首月再加碼贈送100元看片金，還有機會抽中Sony BRAVIA 50型4K智慧顯示器或「myVideo金馬VIP禮」等精美好禮。

除了現場直播金馬盛會，myVideo更推出「金馬二選一 鐵粉大哉問」活動，邀請所有粉絲到台灣大臉書粉絲頁面，一起預測今年金馬獎影帝與影后獎落誰家，成功猜中的粉絲，就有機會抽中限量「myVideo金馬VIP禮」，可獲得myVideo金馬聯名金屬書籤及60天豪華月租序號。

myVideo新用戶參加活動，還有機會獲得7天豪華月租序號。11月30日前到珍煮丹門市消費並掃描QR-Code，就能獲得2天免費豪華月租限量序號，免費收看《myVideo金馬線上影展》。

myVideo攜手金馬執委會推出《myVideo金馬線上影展》，除了有今年最佳男女主角入圍者過往的精采作品，更特別新增今年典禮主持人林柏宏的個人專區，包括台灣首部用iPhone拍攝的劇情長片《怪胎》、知名小說改編的《六弄咖啡館》、戲劇作品《火神的眼淚》、《2049》與《大債時代》等，讓粉絲盡情觀賞偶像精采的演技。