中央銀行總裁楊金龍22日赴立法院財委會針對「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」進行專題報告，針對立委質詢台灣若跟進美國升息，對股、匯、房市的影響，楊金龍強調，以升息1碼（0.25個百分點）為例，可能因利差擴大，吸引更多資金流入，新台幣將有升值壓力。

楊金龍表示，如果升息1碼，股市由於基本面良好，將不會造成太大的影響，但目前台灣利率已較歐美日來得高，升息若造成利差擴大，將吸引資金進來，新台幣會有升值的壓力，房市則還是用選擇性信用管制對付，與升息較無關聯，央行配合政府健全房市方案，主要目標是資金不要流向房市，在這個部份信用管制成效是達到的。

對於美國通膨嚴重的問題，楊金龍指出，聯準會（Fed）一開始認為隨疫情緩和可以過去，但沒想到出現塞港嚴重，一直沒辦法解決，疋膨也持續升高，目前市場看法認為明年第二、三季才會解決通膨。反觀台灣的物價指數還是控制良好，跟美國不一樣，根據央行掌握的資訊，今年CPI年增率可控制在2.0％之下，並且央行比較關注的是核心CPI，目前是1.26％。

楊金龍說明，CPI減除油料費、蔬果後為核心CPI，因為這二個部份不是台灣本身可控制的，觀察去年國際油價大跌，CPI為-0.23％，但扣除油料費後，核心CPI反而為0.36％。因此通膨仍相對穩定，未來升息還是要看三條件，即後續物價變化及未來物價展望、各國貨幣緊縮的動作、政府紓困與振興發揮的效益等，再經央行全體理事開會決議。