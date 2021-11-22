澳洲總理莫里森今天表示，12月1日起將准許持有合法簽證且完整接種疫苗者入境，毋須另外申請旅行豁免令，當局也將採取進一步措施，重啟國際旅行並加速經濟復甦。

莫里森（Scott Morrison）說，下個月起，澳洲也歡迎接種過疫苗的日本和韓國旅客入境。

澳洲大城雪梨、墨爾本11月1日起向國際旅客敞開國門，但在相關規範下，受惠的只有海外返國的澳洲公民與永久居民。莫里森說，12月1日起將擴大規模，允許接種過疫苗的學生、持商務簽證者和難民入境。

報導引述澳洲財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）的話說：「安全地向技術移民及外國學生重開國界，有助解決勞動力短缺問題，加速經濟復甦。」

坎培拉當局與新加坡的旅遊泡泡生效後，一批大學國際留學生昨天透過此途徑，睽違近兩年後重返澳洲。

澳洲自2020年3月起關閉國界，以遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒擴散，只允許數量有限的公民和永久居民自海外返國，且須自費在飯店強制隔離14天。

這類邊境管控加上迅速封鎖及嚴格維持社交距離等規定，有助澳洲將確診人數控制在大約20萬，染疫病歿人數則為1948人，遠低於許多已開發國家。

澳洲今天通報新增1029確例診，大多集中在維多利亞州，雪梨所在的新南威爾斯州通報新增180例，其他地區則為零確診或僅出現零星個案。