大陸「雙11」購物節剛結束，大陸官方祭出的帶貨主播追稅馬上又有新動作。大陸國家稅務總局杭州市稅務局22日表示，確認對朱宸慧（雪梨）追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6555.31萬元（人民幣，下同）；對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計2767.25萬元。

根據第一財經引述杭州市稅務局說明，前期浙江省杭州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現朱宸慧、林珊珊兩名網路帶貨主播涉嫌偷逃稅款，在相關稅務機關協作配合下，對其展開全面深入稅務稽查。

經調查後發現，朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，通過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務將其取得的個人工資薪金和勞務報酬所得轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅。

而杭州市稅務局稽查局依《中華人民共和國稅收徵收管理法》、《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國行政處罰法》等相關法規，對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6555.31萬元；對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計2767.25萬元。

日前，杭州市稅務局稽查局已依法向朱宸慧、林珊珊下達稅務行政處理決定書，並依法履行稅務行政處罰告知程序。