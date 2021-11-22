福爾摩沙台新夢想家22日宣布，具NBA資歷的「全能搖擺人」利多（Ricky Ledo）正式加盟，他將取代先前突然決定續留美國陪產的麥克丹尼爾斯，成為夢想家新球季的第3名洋將，夢想家另兩名洋將是博伊德、吉爾貝克，吉爾貝克已在先前熱身賽當中登場。

剛滿29歲的利多身高6呎7吋（約201公分），過去曾在NBA 2013年選秀以第43順位被公鹿選中，在NBA職涯中短暫效力過獨行俠與尼克，累積出賽28場，留下3.9分、1.4籃板的紀錄。在發展聯盟期間，利多平均得分皆突破雙位數，三分球命中率更是有接近4成的穩定輸出表現。離開NBA後，利多轉戰各國聯賽，先後征戰波多黎各、土耳其、中國、義大利與波蘭等地之職業聯賽，累積豐富的賽場經驗。

利多球風屬於鋒衛搖擺人，具備出色的爆發力，更有優秀的持球突破以及外線投射的能力。2018-19年球季中，利多加盟CBA北控隊，出戰14場比賽，繳出32.5、9.6籃板、5.3助攻、2.4抄截的全能表現，更曾單場砍下54分、15籃板、9助攻的準大三元成績；去年，利多參與波多黎各一級職業男子籃球聯賽，三分球命中率更是突破4成，出賽9場，貢獻18.9分。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，很開心利多可以加入我們這個家庭，他的打法全面、靈活，具有優秀的運動能力及三分投射能力，能夠適應多個位置。總教練朱利爾斯（Kyle Julius）也提到，他是一位高水準的全方位球員，先前他已經在包括NBA和歐洲聯賽等各個級別的賽事中證明了自己，擁有豐富的賽事經驗。「利多具有優秀的得分能力，強悍的球風造成對手對位上的壓力與麻煩，相信他將能夠很快的融入我們的風格和節奏！」

利多表示，他非常開心可以加入夢想家，也很期待能在P.LEAGUE+出賽，更特別提到，在觀看夢想家主場的比賽影片時，被現場球迷的熱情震撼到了，「透過螢幕我完全可以感受到現場另人血脈賁張的氣氛！球迷真的太瘋狂了！我已經準備好要在主場打出精采的賽事了！」利多已於日前抵台，並遵循政府規定進行15晚隔離中。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。