石姓男子在今年6月間在中市北屯區一家珠寶店前吸菸、亂丟菸蒂，賴姓老闆出面規勸兩人發生爭執，石男心生不滿，數日後持氣氣式槍朝銀樓玻璃窗射擊2發報復，經警獲報循線追查到石男行蹤，將他拘提到案，並查獲空氣槍1枝、鋼珠2袋等證物，台中地檢署依恐嚇公共罪將他起訴。

起訴書指出，石男在今年6月間在中市北屯1家珠寶銀樓店前抽菸，將將菸蒂亂丟，銀樓賴姓老闆出面規勸，兩人發生衝突。

石男心有不甘再同月11下午4時持空氣槍騎機車再到銀樓，在銀樓旁道路拿出空氣槍朝玻璃窗射擊2次，打破玻璃。

警方獲報循線追查，同日晚間在北屯區發現石男型膠，趨前盤查，但石男未予理會，警方隔天報請檢察官核發拘票獲准，當晚深夜經石男同意搜索，查扣無殺傷力的空氣槍1枝、鋼珠2袋及二氧化碳鋼瓶12支。

石男到案坦承犯行，警方將石男涉案的空氣槍送刑事警察局鑑定，研判並非制式空氣槍，以小型高壓氣體鋼瓶內氣體為發射動力，再以金屬彈丸測試，最大發射速度是103.9公尺／秒，計算動能為4.75焦耳，換算單位面積動能為16.8焦耳／平方公分，尚未達24焦耳／平方公分的殺傷力標準，認定為不具殺傷力。

而毀損部分，石男與賴男調解成立，賴男具狀撤回告訴。