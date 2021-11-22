立法院立法院衛環委員會今天審查111年度衛福部總預算，對於發生超商人員遭民眾猛刺喪命，立委蔣萬安與吳玉琴針對「社會安全網第二期」編列高達122億的預算質疑，政府說要做好防疫相關工作，但對於社會安全的破網卻不知道何時才會健全，不幸的事件一再發生，提出凍結預算100萬元。衛福部長陳時中回應強調，勸導配戴口罩不是一般民眾的責任，而該兇手目前初步了解，曾到精神科診所就醫，有失眠狀況，但並非列管病人。

對於超商員工勸導配戴口罩卻喪命一事，陳時中表示，一般的民眾沒有一定要勸導，讓人戴起口罩「不是他的責任」若有疑問可以通報，民眾若勸導無效，可以報警，責任在警察單位，就好像看到路邊有人打架不用勸架一樣，盡到提醒就好。

至於該名行兇者，陳時中表示，初步調查，查到他曾在診所曾經有就醫紀錄，但是失眠，不是列管的精神科病人。

蔣萬安表示，對於發生如超商這樣的憾事，社會都很恐慌，而日前才剛發生超商人員遭挖眼案，衛福部不久前才剛專案報告，說會補上社會安全網，如今才不到幾周又發生不幸，社會安全網到底何時才會健全？執政黨要核實不要只是嘴巴說要補足安全網卻沒有做到。

蔣萬安表示，台灣 2020 年全年需要定期訪視之精神病患個案數高達 12 萬 5319 人 其中一級和二級人數為 35740 人，關訪員卻僅有約 188 人，案量比高達1：190。而美國及荷蘭追蹤服務精神病人個案服務案量比約在 1:15至1:29。對於關訪員於 2025 年補充至 876 人,案量比為1:40，依然無法達到先進國家標準顯有檢討之必要。提案凍結「社會安全網第二期」預算5千萬元。

民進黨立委吳玉琴也針對「社會安全網第二期」提出凍結1千萬元。兩案最後併案凍結100萬元。民進黨立委蘇巧慧也表示，認同兩位委員凍案提案。