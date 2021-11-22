桃園超商店員勸導顧客未戴口罩遭刺死，國民黨立委江啟臣指出，迄今因超商店員勸導民眾戴口罩而遭攻擊的重大社會案件，已經至少6件，蔡英文總統社會安全網是一張破網，並選擇默不吭聲、裝聾作啞。

他說，蔡總統2016年就職演說稱要強化社會安全網，說這是新政府要承擔的事情，2020就職演說也再次承諾，要把社會安全網的漏洞補起來，請問蔡總統，已經6年過去了，補好了嗎？還要用多少命來補？

江啟臣表示，翻開蔡英文總統的臉書，除了滿滿的宣導公投四個不同意，關心她的Podcast、三色豆、NBA球星、林靜儀補選，跑跑行程，提供冰冷的數字，和抗中保台外，對於重大社會案件一再發生，總統連震驚也沒了，選擇默不吭聲、裝聾作啞，請問同理心呢？領導的政府又站在哪裡？

他認為，維護治安、保護人民生命財產是國家的責任，攸關社會安全的政見剩下空口白話，是要人民如何安居樂業？社會安全網補漏一再跳票，讓人民生活於恐懼之中，是政府失職、執政失能。

江啟臣強調，面對重大社會治安案件一再發生，蔡政府不在乎過去承諾的政見跳票，也已不會震驚，因為他們只關心自己政權的延續，早忘了照護看顧人民生命財產安全的國家義務，面對一個只顧自己、不顧人民的政府，人民如何期待社會安全，說好的安居樂業更是遙不可及。