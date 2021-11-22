民進黨新北巿議員張志豪、台北市議員參選人趙怡翔及新北市議員參選人李宇翔今（22）日一早在新北市中和大路口合體宣講，向往來人車宣傳1218公投「四個不同意」，強力呼籲民眾務必用四張不同意公投票讓台灣更有力、人民安心、台灣安定。
張志豪表示，今早天候雖然不佳，但澆不熄我們守護台灣的熱情，他與趙怡翔、李宇翔站出來，就是要展現決心，號召年輕朋友用行動一起宣傳並投下四張不同意，台灣才會更穩定。
民進黨新北巿議員張志豪、台北市議員參選人趙怡翔及新北市議員參選人李宇翔今（22）日一早在新北市中和大路口合體宣講，向往來人車宣傳1218公投「四個不同意」，強力呼籲民眾務必用四張不同意公投票讓台灣更有力、人民安心、台灣安定。
張志豪表示，今早天候雖然不佳，但澆不熄我們守護台灣的熱情，他與趙怡翔、李宇翔站出來，就是要展現決心，號召年輕朋友用行動一起宣傳並投下四張不同意，台灣才會更穩定。
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