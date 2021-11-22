桃園昨日清晨發生超商店員因勸導戴口罩，遭顧客持刀刺死的悲劇。時力立委王婉諭今日表示，這是今年第6起勸導戴口罩所發生的攻擊事件，其中有5件，被害人都是超商店員，台灣的社會安全網仍充滿破洞？政府應別讓這樣的類似事件再次發生。

王婉諭指出，根據國外學者研究，在各行業中，職場暴行盛行率以零售業店員被害占第一位，其次為執法機關人員、教職人員、醫院急診室、計程車司機。

王婉諭說，台灣的超商店員除了一般的服務之外，在疫情期間也承攬了公共業務、衛生勸導等工作，然而，在承擔了這麼多責任的同時，社會是否有給予他們足夠的安全訓練、保障與支援？

王婉諭表示，國外過去也發生過多次因勸導配戴口罩而遭到攻擊的案例，因此，國外專家也給予相關指引，包括：「公眾宣導應更落實」、「不對暴力行為過度疾病化」、「員工教育訓練與演練」、「清楚民間單位的責任與界線」、「盡量避免與顧客爭辯，以免衝突升溫」、「完善員工的協助方案」等。

王婉諭話鋒一轉指出，反觀台灣，在此方面的相關指引似乎為零，政府只頒布了規定，卻沒有給予超商店員足夠的支援。

王婉諭說，過去一年因疫情而施行的防疫規定，不該成為超商店員的惡夢，呼籲政府及相關單位，加強超商甚至是各個職場中的職場安全，別讓這樣的類似事件再次發生。