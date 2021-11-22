買房當房東租人是許多人投資理財的選項，有網友興起買新屋租人的想法，不過卻被眾人勸退，房產專家則點出，房租主要是由租客決定，而這群人對價格相當敏感，所以即使豪宅與舊公寓房價落差大，但租金還是相差不多，對房東而言效益並不高。

該名網友在PTT論壇上表示，大部分的包租公都是買中古屋整修後出租，但最近房市熱絡，許多中古屋的價格都直逼新成屋，讓他有想要買新屋租人的想法，文章一出引起熱烈討論。

許多網友認為，新屋自住還是比較划算，心理上也比較過得去，「新屋自己先買來住幾年，換屋時再租人，當然裝潢成本不要下太重不然會捨不得租人」、「新成屋就是要玩寬限期跟無限轉貸大法」、「不然税比中古屋重，出租投報率沒感到優勢，漲幅也還好中古一樣會漲」、「現在新房子一堆要租，傻了才去追高買」、「目標是要租的話，買二樓最便宜的二手屋就好了」、「新房這一年漲太多，租金目前並沒有跟上。」

此外，有內行人點出，新屋成本還是比舊屋高，除了持有成本與管理費都比較貴之外，舊屋的房屋稅也比新屋低不少，因此若目的是要租人，舊屋還是比較划算。

好房網報導，房產專家胡偉良表示，房子的租金是一般是由租客決定，而這些買不起房或還沒買房的民眾對於價格將當敏感，所以縱然豪宅和老舊公寓的房價價差大，房子租金還是相差不多，對於房東而言租金效益並不大。