聯發科(2454)上週祭出旗艦5G SoC天璣9000，前外資圈知名分析師陸行之就在其臉書大讚，聯發科領先其他台積電(2330)重點客戶約半年的時間，採用4奈米製程打造天璣9000，故對執行長蔡力行的領導能力表示佩服。聯發科今股價開高走低，盤中股價翻黑，盤中小跌0.5%，但仍守穩5日線支撐。

聯發科天璣9000為全球首發採用台積電4奈米製程的晶片，陸行之認為，蔡力行能再帶領聯發科創立新局，除了現在手機晶片出貨量成為市場龍頭，就要看何時營收、獲利能力能超越高通，以及是否會再度成為台積電3奈米的首發客戶，這樣台積電就不需要再被頭部客戶予取予求及卡製程演進了。

聯發科天璣9000不僅採用台積電4奈米製程，也採用新一代Armv9架構CPU，包括1個Arm Cortex-X2核心、3個Arm Cortex-A710核心，頻率2.85GHz，4個Arm Cortex-A510能效核心，支援LPDDR5X記憶體，頻寬可達7500Mbps。

另外，聯發科天璣9000並未搭載5G mmWave技術，聯發科則表示，後續隨著5G布建逐步完善，明年聯發科將會推出新一代支援mmWave技術的旗艦晶片。

針對半導體產業，陸行之也提出5大觀察重點，首先，蘋果iPhone 14的A16晶片，預計採用台積電4奈米製程，將於2022年下半年亮相；第二，高通採用三星4奈米製程的S898預計在2022年上半年亮相，採用台積電4奈米的S898+將於2022年下半年亮相；第三，AMD目前沒有4奈米規劃，下一代架構Zen 4核心的「Genoa」處理器，採用台積電5奈米，預計2022年第二季亮相；第四，Nvidia目前好像沒有4奈米規劃，台積電5奈米製程的RTX 40系列代號Ada Lovelace GPU，應該是2022年第三季問世；第五，Intel 4應該是使用自己的製程工藝，ARC Alchemist GPU系列採用台積電6奈米，採用Xe-HPC架構的資料中心GPU架構「Ponte Vecchio」compute tile委由台積電5奈米，Xe link tile委由台積電7奈米，預計2022年第二季亮相。