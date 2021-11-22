塭仔圳市地重劃案第一區自動搬遷期限至9月28日，新北市地政局16日針對一區內明顯延宕搬遷的違法建物進行勸離拆除，強調市府對於重劃案的魄力與決心；而第二區補償金發價等行政作業亦如火如荼持續進行，當天也同步進行拆除工程作業。

地政局表示，16日拆除的物件，是新北大道一處明顯延宕拆遷的違法建物，當天經溝通後，市府人員取得搬遷戶同意並將屋內清空，交由市府立即拆除。

地政局指出，一區自去年9月公告開始，給區內民眾為期一年的自動搬遷期限，至今年9月28日，逾期除了不發給自動搬遷獎勵金外，對於指標性違章建築、有公共安全危險之虞或明顯延宕拆遷作業情形的建物，將進入強制拆除前置作業，期間會先進行溝通勸離拆除，若影響工程進行，仍接續啟動強拆。

另外，二區地上物拆遷補償費發價作業也持續進行，通知發放比例也已逾9成以上，搬遷期限至12月31日，因此16日當天也同步進行二區地上物的拆除工程，希望全區的拆遷作業能夠如期在年底全部完成。