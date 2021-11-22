野村證券首席中國經濟學家陸挺22日在最新報告指出，近期大陸一系列會議和政策報告顯示官方開始益發擔心經濟增長，已開始採取行動調整政策立場，以免經濟增速進一步下滑。他預計，大陸將很快大幅加大貨幣和財政政策寬鬆力度，以抵禦日益增大的經濟下行壓力，未來數月再度調降存款準備金率的可能性快速升高，但由於PPI高企、CPI上升、政策傳導機制不暢等，降息的機率依然非常小。

路透報導，陸挺在報告中指出，這並不是徹底的寬鬆，重點在諸多限制和瓶頸上。陸挺解釋，即便貨幣和財政政策益發寬鬆，但在疫情散發、零容忍抗疫政策、缺電風險仍在、冬奧會前應對空氣污染行動、房地產領域快速收縮、出口動能放緩等諸多因素影響下，宏觀政策傳導機制依然不暢。

他認為，傳統的貨幣和財政寬鬆舉措可能無法有效提振受房地產調控、疫情常態化防控、人民幣強勢等多重因素打擊的終端需求，預計大陸經濟增速將持續放緩至2022年春天，預計2022年第一季大陸經濟增速恐怕只有2.9％。屆時，除了更大力度的貨幣和財政寬鬆舉措，政府可能還會解除一些房地產調控措施，甚至可能允許人民幣一定幅度的貶值。