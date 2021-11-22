美國加州一間百貨公司19日晚間發生相當驚人的大規模搶案，80名搶匪提著大包小包從百貨公司衝出來，分別跳上25輛車後逃逸，影片曝光至今已經吸引超過200萬人觀看，不過警方目前只逮到3名搶匪。
綜合灣區電視台KPIX-TV、福斯新聞（Fox News）報導，加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）胡桃溪（Walnut Creek）市區的諾斯壯（Nordstrom）百貨公司19日晚間被大批搶匪快閃打劫，警方表示，約在晚間9點開始接到百貨公司報案電話，指出搶匪約有80人。
美國國家廣播公司（NBC）灣區記者耶南德茲（Jodi Hernandez）隨後在推特公開搶匪搶劫畫面，影片顯示，大批穿著深色帽T的人士衝出百貨公司，他們手上提著大包小包，有人大喇喇提著行李箱，有人提著看似是百貨公司的紙袋，接著這群人一窩蜂地坐上早已停在百貨公司周遭的轎車，有人還從容地打開後車廂放贓物，似乎一點也不害怕被抓。
耶南德茲在推文中指出，現場約有25部車輛。這則記錄下驚人快閃打劫行動的40秒影片至今已經吸引超過200萬人次觀看。
警方表示，目前逮捕到3名搶匪，年紀分別為18歲、30歲及32歲，警方還從其中一名嫌犯身上搜出手槍。
目前尚不清楚百貨公司的確切損失金額，不過警方證實，其中一名員工被胡椒噴霧攻擊，另外2人被搶匪拳打腳踢。
諾斯壯百貨公司對街的餐廳經理巴瑞特（Brett Barrette）親眼目睹這場搶案上演，他說約看到50至80名戴著滑雪頭套的人，他們手持鐵撬及武器，形容整個打劫過程宛如「電影場景」，「真的太瘋狂了。」
巴瑞特說當下很擔心餐廳客人的安危，因此趕緊鎖上前門及後門，「你永遠不知道，他們可能闖進來，太瘋狂了，所有餐廳客人都開始擔心，當下真的很嚇人。」
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