加州諾斯壯（Nordstrom）百貨公司19日晚間遭80名搶匪快閃打劫，搶匪得逞後分別搭乘25輛轎車逃逸。

美國加州一間百貨公司19日晚間發生相當驚人的大規模搶案，80名搶匪提著大包小包從百貨公司衝出來，分別跳上25輛車後逃逸，影片曝光至今已經吸引超過200萬人觀看，不過警方目前只逮到3名搶匪。

綜合灣區電視台KPIX-TV、福斯新聞（Fox News）報導，加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）胡桃溪（Walnut Creek）市區的諾斯壯（Nordstrom）百貨公司19日晚間被大批搶匪快閃打劫，警方表示，約在晚間9點開始接到百貨公司報案電話，指出搶匪約有80人。

美國國家廣播公司（NBC）灣區記者耶南德茲（Jodi Hernandez）隨後在推特公開搶匪搶劫畫面，影片顯示，大批穿著深色帽T的人士衝出百貨公司，他們手上提著大包小包，有人大喇喇提著行李箱，有人提著看似是百貨公司的紙袋，接著這群人一窩蜂地坐上早已停在百貨公司周遭的轎車，有人還從容地打開後車廂放贓物，似乎一點也不害怕被抓。

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3 — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021

耶南德茲在推文中指出，現場約有25部車輛。這則記錄下驚人快閃打劫行動的40秒影片至今已經吸引超過200萬人次觀看。

While most of the looters got away, @walnutcreekpd did arrest a few following the flash mob robbery of the Walnut Creek Nordstrom store. #nordstrom #flashmobrobbery pic.twitter.com/LPlrNeiyhg — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021

警方表示，目前逮捕到3名搶匪，年紀分別為18歲、30歲及32歲，警方還從其中一名嫌犯身上搜出手槍。

目前尚不清楚百貨公司的確切損失金額，不過警方證實，其中一名員工被胡椒噴霧攻擊，另外2人被搶匪拳打腳踢。

諾斯壯（Nordstrom）百貨公司對街的餐廳經理巴瑞特（Brett Barrette）回憶搶匪打劫過程。

諾斯壯百貨公司對街的餐廳經理巴瑞特（Brett Barrette）親眼目睹這場搶案上演，他說約看到50至80名戴著滑雪頭套的人，他們手持鐵撬及武器，形容整個打劫過程宛如「電影場景」，「真的太瘋狂了。」

巴瑞特說當下很擔心餐廳客人的安危，因此趕緊鎖上前門及後門，「你永遠不知道，他們可能闖進來，太瘋狂了，所有餐廳客人都開始擔心，當下真的很嚇人。」