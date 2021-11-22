根據衛福部106年～109年心理衛生報告顯示，台灣精神病患四年來強制送醫人數，從2017年的818人，到2020年僅604人，其中僅52人強化社區治療，國民黨立委蔣萬安表示，強制住院的審查標準不明確，導致醫師不願送審，最後決定凍結明年預算50萬元，另外，社會安全網第二期計畫，也凍結100萬，否則民眾都很擔心如超商的事件會一在發生。

由於社會安全網擴大佈局，衛生福利部下的「心口司」今年年底將分別成立「心理健康司」、「口腔健康司」，衛福部將成為全國最大規模部會。

立法院衛環委員會今天審查111年度衛福部總預算。其中衛福部心理及口腔健康業務的行政管理部分，年度預算達8455萬元，但「106年～109年心理衛生報告」顯示，台灣精神疾病嚴重病人數量高達7809人，但精神疾病嚴重病人強制鑑定強制社區治療審查會，在「強制住院」的審查上，呈現逐年遞減趨勢。

根據報告，強制住院人數從2017年的818件，降低至2020年只有604件，而「強制社區治療」審查案件數，2020年僅有52件。

為何件數這麼低？台灣精神科醫學會指出，審查會審查案件數量偏低，和醫師考量審查會議審查依據模糊，導致審查效率緩慢，擔心耗日費時最後無法通過，最後乾脆不送審。

蔣萬安表示，衛福部應該就審查案偏低、醫師不願意送審等問題提出具體改善方案，否則都會擔心不幸事件一再發生，因此提出凍結50萬元，待提出專案報告才能通過。