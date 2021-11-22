職業籃球隊落腳台南，球團高規格安排，位於南區夏都城旅(安平館)成為台南台鋼獵鷹指定住宿，讓球員安心練球、適應台南生活，同時也兼具推行運動觀光。

台南台鋼獵鷹籃球隊讓球員安頓在鄰近安平區夏都城旅，讓籃球運動漸漸融入府城，也讓球員能體驗當地人文、美食。入住夏都城旅將近兩個月，球員也逐漸習慣府城生活。府城第1支職業籃球隊的誕生也引起在地不少的關注，經歷過與統一獅應援、聯盟高雄熱身賽首勝，知名度大增，隨即圈粉多名觀眾。入住夏都城旅不僅僅提高職業球員舒適度，也讓台南民眾更多的認識台鋼獵鷹。

星級飯店住宿環境讓球員備受禮遇，總經理錢韋成表示：「組建職業球隊的困難非常多，我們一步步努力給球員、教練團更優秀的配套，除了逐漸完善的職業規模，希望球員內心也認可自己，給予信心，觀眾也會更認同！」

而身為台南人的隊長龍弘元也表示：「高中就離開家，在外比賽也是常常居住飯店，所以早已習慣，回到家鄉有星級飯店當宿舍，超大房型、舒適空間、細微服務照顧，給予球員身心莫大的後援，能更無虞的要求自己執行規律的訓練生活！」

而民眾常常會在一樓大廳遇到賈西亞在等美食外送，飯店人員經常協助賈西亞參考台南美食，專業服務態度也頻頻讓球員們讚賞！而後續臺南台鋼獵鷹將會有更多的公益、親子活動與夏都城旅結合，培植台南在地新球星外也能深耕籃球運動文化，敬請民眾期待。

熱身賽過後，在地經營的大門也漸漸打開，台南台鋼獵鷹主場賽事於12月18日開賽，地點為台南嘉南藥理大學紹宗體育館。門票已於本月18日中午12點開賣，詳情請至全網售票或全家售票機台。