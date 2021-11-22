新北市教育局近期與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，在樹林區育林國小設置轄內首座「數位愛的書庫」，在書庫內設置30台iPad、互動式電子螢幕、雷雕機等相關數位設備。（教育局提供）

為了推展數位閱讀，新北市教育局近期與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，在樹林區育林國小設置轄內首座「數位愛的書庫」，在書庫內設置30台iPad、互動式電子螢幕、雷雕機等相關數位設備，讓學生運用科技培養閱讀習慣，還可以借閱iPad隨時隨地閱讀，激發學習動力。

育林國小「數位愛的書庫」近期舉行揭牌啟用儀式；教育局表示，閱讀是教育的基礎，為了讓學生能夠養成自主閱讀、主動學習的精神，市府近年積極推動智慧閱讀政策，希望學生可以突破時空限制、隨時隨地適性閱讀，因此這次與台灣閱讀文化基金合作，設置轄內首座數位愛的書庫據點，希望學生在數位時代下能更有效地學習。

育林國小數位愛的書庫不同於以往校園圖書館，皆以紙本書籍借閱為主，內部設有智慧教室，配有平板、互動螢幕等數位設備。育林國小教師莊琬琳表示，數位愛的書庫成立有利於校訂課程的推動，課程多元化下不僅可以增加學生閱讀的選擇性，也能拓展學習視野，教師可隨時利用內部資源，做多元化的授課內容；育林國小同學廖苡辰說，她對閱讀很有興趣，有了智慧教室後，可以用小小一台的平板搜尋到更多的知識，也更容易跟同學分享。

育林國小校長張維中表示，為了因應數位世代趨勢，學校近年積極推展程轉型，培養智慧學習的學生，在市府和企業大力支持下，設立新北首座數位書庫，大大提升學生未來的競爭力，由於校內弱勢學生也不少，期許這次的數位閱讀提升，可以帶動周邊國小師生的閱讀風氣，讓學生閱讀方式更多元。

教育局長張明文表示，新北市每年挹注1500萬補助學校多元閱讀刊物購置經費，將閱讀資源有效分配到各個地區，希望藉此激發學生的學習動能，目前轄內273校圖書館已完成改善，設立26個社區共讀站，也與台灣閱讀文化基金會設置15座實體愛的書庫、1座數位愛的書庫，未來將會持續擴大，採數位與實體並進的方式，在校園增加更多的閱讀空間。