「宅神」朱學恒去年因在網路直播批評名嘴周玉蔻是「惡毒而下流的側翼」，遭周控告妨害名譽。台北地檢署認為，朱評論為屬可受公評的事，今處分不起訴。PTT網友得知此事後笑了，直言周被認證是「惡毒側翼」。

對於北檢不起訴處分，批踢踢網友今在八卦板一面倒評論，「法院認證」、「完蛋了，認證」、「笑死」、「這是正常人都有的認知吧」、「這個應該只能說地檢署認證啦，連法院都進不了就被打槍了」、「笑死！我想很多人心中也這麼想吧」、「北檢認定惡毒側翼」、「笑死，被認證」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

檢方調查，去年11月16日朱學恒在其臉書社團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」粉絲專頁，及Youtube頻道網路直播中，不滿前行政院發言人丁怡銘因台北牛肉麵節冠軍用萊牛失言，引發「牛肉麵之亂」，周玉蔻卻發文批評該麵店是受益者，還發起抵制該麵店，因此，朱批評周是「惡毒而下流的側翼」、「噁心」、「下流」，要在此事件上帶風向，遭周玉蔻提告朱公然侮辱、加重誹謗罪。

朱辯稱，丁怡銘在牛肉麵事件請辭下台，風波已告平息，但周身為媒體人，在未經查證下，卻指麵店是受益者，還發動抵制，認為周有違公義，對於麵店無辜波及而感委屈，才在網路直播中評論此事。

檢方認為，食安問是為可受公評之事，雖然朱在直播中指周「惡毒」、「下流」、「側翼」、「噁心」，令周不悅，但朱是針對特定事件評論，並非無端、不實指摘或恣意謾罵，應受憲法保障，不能因隻字片語，就認定朱犯罪，以朱罪嫌不足，不起訴處分。