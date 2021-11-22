台中第二選區立委補選火熱，國民黨參選人顏寬恒22日猛批民進黨能源、疫苗等方面的政策錯誤，沒站在人民的角度思考。（黃國峰攝）

周玉蔻猛打！ 顏寬恒喊話「提出證據直接提告」：我們法院見

台中第二選區立委補選火熱，國民黨參選人顏寬恒22日一早來到台中市大肚區瑞安宮及蔗廊里活動中心，與參加活動的民眾話家常，還參與製作芋粿巧，針對執政黨政策造成電力缺口等問題，質疑犧牲中部人的健康，用肺發電，請問這是唯一的選項嗎？對周玉蔻等的指控，顏寬恒表示「我們法院見！」。

顏寬恒22日一早來到瑞安宮，接受聯訪表示，民進黨政府對能源政策這樣不負責，硬要台中人吞下三接137億度的缺口，要讓台中人燃煤500萬噸，來犧牲中部人的健康，用肺發電，請問這是唯一的選項嗎？這是人民不能選擇的選項嗎？只能吞下去的選項嗎？這是一個有為的政府嗎？這個政策是對的嗎？

對於周玉蔻各項指控，顏寬恒表示，一切的指控，希望她提出證據，直接提告，對於媒體放話的這些問題，一切都交給法律，「我們法院見」，如果對於不實指控而媒體人未經查實，不斷提出抹黑造謠，一切依法處理。

另林靜儀回應打高端疫苗不為出國，是為個人避免染疫，顏寬恒表示，事實擺在眼前，高端現在變「四劑帝國」，打高端的人有得到公平對待嗎？高端當初受到所有人的推薦，包括林靜儀醫師，身為醫生她比一般人更了解疫苗、疫情，所以她應該更積極，對於她所做出的保證及當初的言論，必須要做出澄清，而非質疑別人，人民如果有選擇機會，選擇他認為有信心的疫苗，這是是他的自由，而你們鼓勵國人施打高端，但打高端所造成的後果你們解釋說明了嗎？補救了嗎？解決了嗎？

針對副總統賴清德在公投說明會中，公開幫林靜儀拉票，是否有小蝦米對抗大鯨魚的感覺？顏寬恒指出，這是擺在眼前的，民進黨全黨對一人，大家都很清楚，民眾也很清楚，這也不用我多說，等於府院黨、全媒體、全網路都在攻擊一個人。

顏寬恒也質疑，林靜儀在2016年在立法院提案反對萊豬進口，但現在又贊成萊豬進口，不僅打臉自己，也打臉民進黨，而民進黨說，他們是依照國際標準，但2012年就通過1個國際標準，所以2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀，跟整個民進黨，他們整天要求別人說清楚講明白，民進黨有說清楚嗎？