45歲女星大S（徐熙媛）與汪小菲結婚10年，育有1對子女，今年6月卻鬧婚變，今（22日）更傳女方已正式訴請離婚，目前正在針對財產分配等問題進行協商，而大S媽媽這段期間也一直被問到女兒的婚姻狀況，到後期說法的轉變似乎已經透露出了婚變端倪。

據《聯合報》報導，S媽被問到女兒離婚一事，只說自己剛睡醒不清楚發生什麼事，更一改以往回應態度，語帶保留指出自己不想回應，同時感謝外界關心，「這是他們的事，他們都這麼大的人了，我不會再幫他們發言，我顧好自己就好了」，態度隱隱約約透露出了真相。

大S媽媽(右)一直都力挺女兒婚姻，如今態度匹變。(圖/翻攝自微博)

今年6月大S單方面宣布離婚，當時S媽特別打電話給大S和汪小菲，安撫他們雙方的情緒，「因為疫情，大家情緒都不好，搞得我們現在也不能一起吃飯，因為不能群聚，我也很崩潰啊！」更表示讓他們夫妻倆冷靜後都會沒事的，力挺女兒的婚姻到底。

然而10月再傳出婚變消息，S媽被問到相關話題就忍不住感嘆：「這些八卦我不想談耶，我們家是有事才發言，沒事就不回答了」從3次回應中可以看出S媽的態度轉變，也間接洩露了大S的婚姻狀態。