年輕人賺錢不容易，但全國各地的房價攀升，中央也沒拿出有效辦法抑制房價，放任房價漲不停，青年勞工想買個房子更是困難；市議員張廖乃綸為青年請命表示，中央在台中7期旁建社宅青年勞工付得起租金嗎？市府都發局黃文彬強調，台中市蓋社會住宅堅持控制成本，就是不希望年輕人負擔太高。

市議員張廖乃綸說，民間人力銀行公布「2021-2022台灣地區薪資福利調查報告」，調查結果顯示，今年受疫情衝擊導致新鮮人平均起薪下滑，學士平均起薪3萬1千元，碩士3萬5千元，是五年來首度下滑。年輕人賺錢不容易，但全國各地的房價攀升，中央也沒拿出有效辦法抑制房價，放任房價漲不停，青年勞工想買個房子更是困難。

張廖乃綸指出，台中市長盧秀燕上任後持續興辦社會住宅，四年興辦5000戶的目標已經提前達成，已完工5處、共1191戶、興建中3917戶，目前台中市社會住宅的入住率也都超過九成。反觀中央在台中市的社宅計畫，目前看不到動工、完工進度。

張廖乃綸說，既然是社會住宅，就要讓青年勞工住得起，政府不能當惡房東，租金不能太高，台中市社宅每個月租金第一年按市價打五折、第二年打六折、第三年打七折，外加管理費。以豐原安康社宅來說，三房(約37坪)七折租金加管理費要12300元。

南屯精科社宅三房(35-36坪)七折租金加管理費17300至17800元。太平育賢社宅租金三房(42-43坪)七折租金加管理費21600至22100元。有年輕勞工已經反映，一個月二萬多的社宅租金已經讓他們吃不消。反觀中央在台中市推動的社會住宅計畫，選在西屯、北區黃金地段，租金恐怕更是高不可攀。

都發局長黃文彬說，中央選在潭子、北區和西屯興辦社會住宅，潭子部分的統包工程已發包，北區和西屯還在和地方說明溝通。中央的社宅後續都由中央管理，租金的訂定方式和訂價基礎和台中市不太一樣，原則上是訂價後打八折。

黃文彬強調，台中市蓋社會住宅堅持控制成本，就是不希望年輕人負擔太高，中央如果要將容積蓋好蓋滿，造價當然比較高，市府會持續和中央溝通。

張廖乃綸強調，如果太平的社宅租金都要二萬多，那中央在西屯區黃金地段蓋社宅，折扣又比較少，租金恐怕更會讓年輕勞工吃不消、住不起。張廖乃綸強調，去年台北市明倫社宅三房租金要四萬多，引來不少民怨，都發局一定要和中央深入溝通，謹慎選址，考量租金水準，才能讓年輕人或勞工真的住得起。