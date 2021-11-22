女星大S（徐熙媛）與汪小菲今（22日）驚傳已上法院訴請離婚，正在調解財產和孩子的問題，消息震撼外界。稍早之前，大S經紀人向媒體發出汪小菲和大S的共同聲明，證實夫妻確定結束婚姻關係。

大S、汪小菲斷10年婚首發聲

聲明書全文

感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。

汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。

希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。

大S、汪小菲聲明全文。（大S經紀人提供）

回首大S、汪小菲緣份的開始，是在安以軒的派對中認識，過程宛如偶像劇一樣浪漫，汪小菲曾在節目中透露，從來沒見過脾氣如此平和的女孩子，認識到大S親朋好友後，更被熱鬧的氣氛深深吸引，覺得跟她在一起很溫馨又踏實，大S也說過：「我們兩個人總共見了三次面，第三次見面的時候，就覺得這輩子就是他了。」

結婚10年以來，大S、汪小菲陸續生下一子一女，家庭生活十分美滿，夫妻倆還一起在真人秀節目《幸福三重奏》放閃，當時大S的「剝蝦論」甚至引起高度熱議，被部份觀眾痛批有公主病，但汪小菲力挺大S：「她老公願意給她剝蝦怎麼了？生了兩個健康的寶貝，走了一趟鬼門關，還不能讓老公剝蝦啦？」

無奈這段看似神仙眷侶的婚姻，也有敵不過現實因素的問題，小S曾在節目中語帶保留地說，大S和汪小菲會因住北京、台北等事起口角，大S又很會講狠話，蔡康永當時問夫妻倆會不會吵到脫口說離婚，結果被小S用眼神示意不能問。

今年6月大S、汪小菲爆婚變，傳壓垮最後一根稻草是因為男方在微博發表敏感的兩岸言論，讓大S和子女很難做人，儘管經紀人表示只是夫妻在吵架，但隔了5個月關係還是回不去，今雙方已發聲明證實離婚。