花蓮縣目前僅北濱公園擁有極限運動場的設施，縣議員魏嘉彥發現場地狹小，設施老舊未分區，恐讓使用者曝露危險之中，建議縣府改善。（羅亦晽攝）

花蓮縣目前僅北濱公園擁有極限運動場的設施，縣議員魏嘉彥發現場地狹小，設施老舊未分區，恐讓使用者曝露危險之中，建議縣府改善。（羅亦晽攝）

花蓮縣目前僅北濱公園擁有極限運動場的設施，縣議員魏嘉彥發現場地狹小，設施老舊未分區，恐讓使用者曝露危險之中，建議縣府改善。（花蓮縣議員魏家彥提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內目前僅北濱公園擁有極限運動場的設施，由於場地狹小，設施未分區，恐讓使用者曝露危險之中，縣議員魏嘉彥建議縣府改善；縣府建設處表示，北濱公園屬共融場域且場地不大，較難分區，未來會再找尋合適場地供極限運動使用。

2020年東京奧運首將「滑板運動」列入正式競賽項目，各地掀起一波滑板運動熱潮，國民黨籍縣議員魏嘉彥指出，縣內目前僅有北濱公園擁有供滑板等極限運動的場地，不過設施老舊、未區分適用年齡及能力，導致專業、業餘或初學者們，被迫擠在狹小運動場地，此舉無助滑板運動在花蓮的發展，更可能讓大、小朋友置於危險環境中。

魏嘉彥提及自己前年去沖繩時，曾在當地普通社區兒童公園內，看到他們設置一座初學者與兒童事宜的極限運動場地，且周遭設有明確與其他遊憩設施分離的安全隔離設施；今年前往台中考察公園前幾年新建的分級滑板練習場，並與進行滑板運動的民眾進行深度交流。

魏嘉彥希冀縣府能參考其他縣市的做法，盤點縣內公園適宜的空間，興建不同程度且符合標準的極限運動場地，且滑板運動在未來這些年都會是奧運正式競賽項目，也希望縣級賽事能夠其納入，藉以培訓、選拔線內的滑板運動人才。

建設處長鄧子榆表示，北濱公園屬共融場域，有許多不同的親子設施，供大小朋友使用，嚴格來說，該處並非專業的極限運動場地，且公園場地不大，無法規畫出滑板等極限運動的分區場地，不過未來會再找尋合適的空間，作為極限運動場地。

針對設施老舊問題，鄧子榆說，縣府前年已進行場地整理，既有設施也已修繕，不過還是會派員前往勘查，若發現設施老舊，會再加強改善。