台灣NFT國際市場首傳捷報，以台灣團隊設計的「元宇宙AR擴增實境」—— 珍戀奶茶NFT將獲世界級區塊鏈公司Chainlink官方發布，珍戀奶茶將集成Chainlink生態系。這將此一台灣奶茶NFT系列，廣傳到世界各國的網路平台上，讓台灣珍奶與NFT一舉登上國際NFT市場。

「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）的應用類似於卡牌、收藏品的概念，可以說是一個可驗證擁有權的收藏物；而透過高強度加密的保護，可透過智能合約輕易驗證收藏品的稀有性。

Chainlink是去中心化的預言機(Oracle)系統，負責將鏈外資訊傳遞給區塊鏈上的智能合約，是區塊鏈與現實世界的資訊橋樑。目前區塊鏈跟現實世界以及大部分的區塊鏈上的資訊都無法互通，所以當智能合約要使用本鏈上沒有的資訊時就需要預言機來幫忙取得正確資訊，確保智能合約的正常運行。因其生態系應用之廣泛，現在Chainlink發行的虛擬貨幣Link的市值已高達130億美元，是當前名列前茅的虛擬貨幣之一。

珍戀奶茶NFT應用了Chainlink的「可驗證隨機亂數」功能，讓大家能真正體驗安全、受保障的「盲盒」體驗。