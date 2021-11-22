由證交所主辦的第18屆「校園證券投資智慧王」，即將於11月24～26日進行網路初賽，今年共有多達71所大專院校，1815隊完成報名。證交所表示，此項賽事儼然已在各大專院校深耕並廣為傳承，成為各校年度重要活動。

參賽的71所大專院校中包括台灣大學、政治大學、清華大學及中興大學等32所國立大學均有學生組隊報名；各校的報名隊數中，上（17）屆冠軍致理科大報名隊數高達198隊，強力展現衛冕的企圖心；另明新科大、中國科大及逢甲大學等校，報名隊數亦達100隊以上。今年更有國防醫學院、國立臺北護理健康大學及國立臺灣體育運動大學的學生組隊報名，由此顯見，汲取證券理財常識，是不分任何學習領域。

證交所提醒，網路初賽即將於11月24～26日連續3天舉行，將依3天答題結果擇2天較優成績計算，各隊千萬不要輕易放棄選擇權的機會；完賽隊伍更有機會抽中600元獎勵金，名額共80個。

各區（北一區、北二區、中區及南區）成績前10名隊伍除獲得獎學金外，將於12月中旬起分4區進行實地複賽，再爭取各區前3名獎學金及晉級12月29日總決賽的機會，總決賽冠軍隊伍將可獲得10萬元獎學金，另取2隊亞軍，各頒發3萬元獎學金、獎牌及獎狀。