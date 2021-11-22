我國在立陶宛成立代表處後，傳中國方面將降低駐立陶宛大使館的層級，甚至與立陶宛斷交。對此，外交部表示，立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩，立陶宛跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。

外交部指出，我國在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的即在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民的交流與情誼。相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。

另外，中國外交部發表聲明，自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，外交部重申，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣。中華人民共和國從未統治台灣，和我國互不隸屬，我國事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實。我國和其他國家，尤其民主國家，有密切而友好的關係，沒有因中國政府要求或生氣而停止。中國政府為了要求台灣與立陶宛停止交流合作，甚至對立國採取外交關係降級措施，只凸顯諾大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。