新北市政府警察局林口警分局於今（22）日9時在分局五樓舉辦志工在職訓練，警察局長黃宗仁百忙中特別撥冗親臨會場，只見在場志工以熱烈掌聲歡迎，受歡迎程度破表，席間新北市議員也是新北市警察志工協進會理事長陳儀君、行政科長黃錫英、分局長陳忠龍亦列席參與。

新北市政府警察局林口警分局舉辦志工在職訓練，警察局長黃宗仁親臨會場，獲在場志工以熱烈掌聲歡迎，獲益良多。(林口分局提供)

新北市政府警察局林口警分局舉辦志工在職訓練，警察局長黃宗仁親臨會場，獲在場志工以熱烈掌聲歡迎，獲益良多。(林口分局提供)

局長大仁哥開始即強調「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」，另外也表示新北警歷經新冠疫情等重大事件步步進逼，從以往有形的犯罪者到面對無形且更惡毒的病毒，整個團隊不分你我，即時投入疫調等作為，發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務。然而疫情期間民眾因防疫之故，低度活動也造成相關宅經濟模式崛起，而詐騙集團也趁隙而起，詐騙件數倍數成長，民眾受害情勢嚴重。他特別強調，在疫情嚴峻期間，民眾窮於生計困頓之際，詐騙集團泯滅人性，還持續危害社會，騙取人民血汗錢，實在可惡至極！然而，我們打擊詐騙的決心絕不容質疑，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全。

局長黃宗仁強調將持續帶領新北八千警察戮力治安與交通工作，也期勉志工夥伴在有限的警力下，幸好有您們無私奉獻及熱心協勤，為新北複雜的交通與治安環境貢獻心力，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民生活更安全，營造更優質宜居的生活環境。

林口分局長陳忠龍表示，社會日新月異發展迅速，網路訊息傳遞迅速，資訊量爆炸，諸多犯罪訊息與不同的犯罪型態潛藏其中，若僅靠警察執行恐有不足，因此只有凝聚全民共識，透過全民參與的的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中五力就是重要的溝通橋樑，特別是志工夥伴深入社會各角落，最了解轄區治安訊息，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過在職訓練，凝聚共識與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。