桃園超商店員疑勸導客人戴口罩，卻意外枉死刀下，引發社會震驚。高雄市長陳其邁今（22）日表示，內心感到不捨，相當沉痛。針對強化超商治安防治，他提出短中長期目標，最快本月電子巡邏箱將設置完畢，並指示副市長林欽榮組成專案小組解決通報問題，要用智慧新科技改正過去報案時間差。

高市議員郭建盟今質詢時關心，超商治安防治議題。他指出，相當遺憾，超商暴力事件接二連三，但連基層員警都認為，超商遇到危機事件，根本來不及打電話，強化警民連線機制有其必要。

郭建盟建議，高市府應提出因應措施，防範超商暴力事件發生，要求市府透過公民協力，從軟硬體強化超商、賣場等安全防護機能，以及如何跟警察單位建立連線機制，建構各派出所轄區與超商的治安防護機制，讓治安防護網更加綿密。

高雄市警察局長黃明昭答詢時指出，短期防治會提高見警率，超商也須提升自衛能力，如添購防護設備；而參考國外如美國主張超商店員不能與歹徒反抗，其實是為了保護店員安全，事後再由警方追查，這觀念要讓超商業者知道。後續警方會召集超商、加油站等夜間營業業者，一起討論可行性方案，再評估推動。

針對昨天桃園小7店員慘死案，陳其邁表示，看了內心十分不捨，他要求高市警局短期加強巡邏密度，以及改善通報方式，後續請警方和業者協商，如何針對夜間治安加強聯繫。

至於中長期做法，陳其邁強調，現在電子科技很簡單，雙北有電子巡邏箱，高雄大概這個月就會做好，他已交代林副市長組成專案解決通報問題，從軟體建置用新科技協助治安，改正過去聯繫的時間差，讓警方即時處理案件，因此將尋求有經驗的系統整合公司快速解決問題，以確保超商工作者安全。