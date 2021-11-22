夏米雅（Miya）新歌〈晨曦〉MV近日上架，MV裡有她做完瑜伽後晨浴的畫面，拍攝時一位女生企畫要求可否拍一段入浴前的影片，增加實境出演的真實感，使用激將法說：「Miya妳不會練瑜伽練成虎背熊腰了吧？」獅子座的Miya立刻霸氣的說：「拍吧！」當拍攝完成後導演讚嘆「雪背蛇腰」的畫面太珍貴，彩蛋畫面出現在MV最後。

夏米雅此次素顏演出MV，詮釋一天從起床開始的瑜伽生活。事後不忘專業呼籲，提醒大家瑜伽剛結束後身體仍處於亢奮狀態，如果馬上洗澡會使血管急速擴張，忽冷忽熱的刺激可能會傷害身體，建議20分鐘後洗澡才不會造成身體太大負擔。

Miya新歌〈晨曦〉MV近日曝光。（固力狗娛樂提供）

Miya新歌〈晨曦〉MV近日曝光。（固力狗娛樂提供）

夏米雅對於素顏拍攝習以為常，好膚質的她教學時也經常素顏示人，有一回因去上電視節目錄影來不及卸妝，結束後帶妝趕去教課，一進電梯打掃阿姨替幫她按了9樓酒店的樓層，我說：「我是要去11樓，我是瑜伽老師去上課！」阿姨疑惑的說：「看妳這個身材打扮以為是到9樓酒店上班！」讓夏米雅哭笑不得。