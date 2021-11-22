建通(2460)前3季每股盈餘為1.28元，累計前10月合併營收為35.68億元，年增32.22%，建通重要子公司蘇州建通光電端子有限公司於11月19日與泰科電子科技(蘇州工業園區)有限公司完成簽訂「供應與採購總協議」及「質量保證協議」，成為其供應商，激勵今天盤中股價強攻漲停板。

建通持續擴大產品線，重要子公司蘇州建通光電端子有限公司於11月19日正式取得國際連接器大廠泰科電子科技(蘇州工業園區)有限公司Tyco Electronics Technology(SIP) Co. Ltd.完成簽訂「供應與採購總協議」及「質量保證協議」，正式成為其供應商。

依據勤業眾信會計師事務所所發佈之「2030電動汽車趨勢展望報告」中預估，電池電動車(battery electric vehicles BEV)至2030年銷售量將達2530萬輛，占整體電動車的81%，而插電式混合動力車(plug-in hybrid electric vehicles PHEV)銷量將達到580萬輛，由此可知未來因應新能源車要求，高壓連接端子需求量將會大幅提升。

建通表示，公司未來將供應Tyco Electronics Technology (SIP) Co. Ltd.新能源車高壓連接端子之機加工製品，並接續間接提供汽車高階端子連接器之異型導體銅材產品，隨著電動車快速發展，公司經過長期努力完成車削加工製程車間改造，並通過VDA6.3過程審核，取得進入Tyco Electronics Technology(SIP)Co. Ltd.供應鏈領域，未來亦可以此經驗擴大供應其它國際大廠之各項需求。