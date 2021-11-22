網安設備廠瑞祺電通(6416)受網路晶片等零組件缺料及海運塞港等逆風干擾訂單出貨，2021年迄今營運表現明顯偏弱。投顧法人對此調降今年獲利預期，但預期隨著零組件缺料逐步紓緩，明年營運表現可望顯著回升，維持「買進」評等、目標價略升至123元。

瑞祺電股價自5月以來一路走疲，10月初下探83元的逾2年低點，近期自低檔緩步向上墊高，今（22）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.1％至103元，截至午盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人上周合計買超111張。

瑞祺電第三季合併營收10.57億元，季減5.44％、年減23.14％，降至2年低點，毛利率18.81％、營益率4.96％分創2年及歷年低點。不過，受惠業外收益顯著增加，歸屬母公司稅後淨利0.44億元，季增5.23％、年減56.99％，自近7年半低點回升，每股盈餘0.61元。

累計瑞祺電前三季合併營收34.16億元、年減16.59％，仍創同期次高。但毛利率19.74％、營益率6.35％，分創近3年及歷年同期低點。雖然業外收益增加近45％，歸屬母公司稅後淨利1.6億元、年減達45.27％，創近7年同期低點，每股盈餘2.2元。

隨著歐美疫苗施打率提升、經濟活動逐步復甦，工業電腦今年以來歐美訂單需求明顯復甦，且需求更甚於過往。然而，疫情造成的零組件缺料、海運貨櫃塞港問題，使工業電腦廠「有單出不了」，並面臨採購及運輸成本上漲壓力。

工業電腦大廠研華日前法說時便指出，雖然第三季缺料項目已減少許多，但仍持續影響產品出貨，特別是網路晶片今年以來缺貨狀況未見好轉，許多系統及板卡均面臨網路晶片短缺及價格飆漲影響，對於主攻網安領域的瑞祺電影響更為明顯。

瑞祺電總經理洪德富表示，今年以來訂單能見度佳，但零組件缺料影響生產及出貨進度。不過，公司看好5G普及後的客戶需求成長動能，將持續聚焦貢獻逾7成的網通領域，積極開發新品及解決方案，鎖定軟體定義廣域網路（SD-WAN）及工業網安（OT）強力發展。

同時，瑞祺電續朝更高階的通訊科技（CT）及資料科技（DT）開發多款新伺服器，預期有助提升營收及毛利率。鑑於客戶訂單需求，7月底已將營運及製造總部自樹林遷往新莊，將產能擴充近5成，後續待缺料狀況紓緩，可望為營運增添新成長動能。

瑞祺電10月自結合併營收3.74億元，月減10.49％、年減2.04％。累計前10月合併營收37.91億元、年減15.34％，仍創同期次高。投顧法人認為，瑞祺電受網路晶片缺料影響，導致訂單出貨動能遲遲未見明顯回升，進而影響營運復甦力道。

考量缺料因素短期難解，投顧法人調降瑞祺電今年獲利預期10％，每股盈餘估降至3.25元、為近8年低點。由於訂單僅為遞延而非取消，預期明年獲利將顯著回升逾2成、帶動每股盈餘回升至逾4元水準，維持「買進」評等、目標價自120元略升至123元。