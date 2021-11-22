桃園一名超商店員21日清晨因規勸蔣姓男子戴口罩，竟遭持刀刺死，震驚社會；而總統蔡英文不但未表態，更在當日下午PO出到屏東參加活動的照片，引發網友不滿。對此，國民黨立委江啟臣想問蔡總統，社會安全網還要用多少命來補？並翻出蔡英文就職演說時的內容，批蔡政府不在乎過去承諾，只關心自己政權的延續。

江啟臣今（22）日在臉書表示，迄今因超商店員勸導民眾戴口罩而遭攻擊的重大社會案件，已至少6件，蔡英文總統說的社會安全網從上任迄今，看來還是一張破網。

回顧蔡英文2016年就職演說提到，要強化社會安全網，並稱這是新政府要承擔的事情，還說「一個政府不能永遠在震驚，它必須要有同理心。沒有人可以替受害者家屬承受傷痛，但是，一個政府、尤其是第一線處理問題的人，必須要讓受害者以及家屬覺得，不幸事件發生的時候，政府是在站他們這一邊」、「除了同理心之外，政府更應該要提出解決的方法。全力防止悲劇一再發生，從治安、教育、心理健康、社會工作等各個面向，積極把破洞補起來」。

蔣姓紙雕師21日疑因未戴口罩被制止，3度進入龜山一間超商後，持刀刺死蔡姓超商店員，現場血跡斑斑，圖為店員和志工忙清掃。（蔡依珍攝）

而2020蔡英文就職演說也再次承諾，要把社會安全網的漏洞補起來。因此江啟臣想問蔡總統，已經6年過去了，補好了嗎？

江啟臣指出，翻開蔡英文總統的臉書，除了滿滿的宣導公投四個不同意，關心她的Podcast、三色豆、NBA球星、林靜儀補選，跑跑行程，提供冰冷的數字和抗中保台外，對於重大社會案件一再發生，總統連震驚也沒了，選擇默不吭聲、裝聾作啞，請問您的同理心呢？您領導的政府又站在哪裡？

江啟臣認為，維護治安、保護人民生命財產是國家的責任，但攸關社會安全的政見剩下空口白話，要人民如何安居樂業？社會安全網補漏一再跳票，讓人民生活於恐懼之中，是政府失職、執政失能。

面對重大社會治安案件一再發生，江啟臣批評蔡政府不在乎過去承諾的政見跳票，也已不會震驚，因為他們只關心自己政權的延續，早忘了照護看顧人民生命財產安全的國家義務，面對一個只顧自己、不顧人民的政府，我們如何期待社會安全？說好的安居樂業更是遙不可及。