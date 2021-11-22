歌仔戲演員出身的女星周孝虹，過去曾在楊麗花歌仔戲《君臣情深》中飾演第一女主角，也與陳亞蘭合作過，表現精彩亮眼，之後轉戰本土劇圈，出演著名的《戲說台灣》系列作，深受喜愛，她近日受訪，表示進演藝圈發展的過程挫折不斷，曝過去接演電視劇被導演強迫「潛規則」，在飯店被伸狼爪，她頑強抵抗，下場是遭到刁難封殺，兩人自那次後沒有再合作過。

周孝虹接受《三立新聞網》專訪，吐露轉往戲劇圈發展，其實歷經波瀾，菜鳥時期受到工作人員白眼、小圈圈排擠就算了，最誇張是遇上明目張膽的潛規則，周孝虹吐露，有次到台南拍攝一檔本土劇，全劇組在前一天住進同一個飯店，「剛好電梯門一開，就正對著導演房間的門，導演就找幾個人一起談公事，看到我的時候也要我趕快過去參加」。

周孝虹對於導演這個要求，感到有些為難，理由是過去早聽聞導演有些風流傳聞，但想說有其他人在，她就趕緊放了行李，拿著劇本順便找導演討論，沒想到才過沒幾分鐘，剛剛談公事的那群人都不見了，只剩她跟導演兩人，「我記得很清楚，導演直接衝過來抱我、抓我還要親我」，周孝虹雖然害怕但仍極力掙脫，並趕緊跑回房間鎖上門，結果色狼導演還跑過來敲門，不斷蹦蹦拍打，「就像鬼片一樣」，但她死都不開門。

即便經歷這般恐怖經歷，隔天劇組仍是照常開拍，沒能成功下手的導演藉機報復，開始說難聽話，還故意不給她鏡頭，「只要有我的畫面，他就盡量拍我的對手」，周孝虹當時只能想著能拿到酬勞就好，不願多想，但那齣戲之後跟導演就沒在合作過，讓她苦笑：「可能把我封殺了吧」，她也表示，以前跟這位導演合作過多次單元劇，對方很會教戲，也友善地教導還不太會做反應的她，其實是個很有才華的人，「不過都沒非禮過我，那次可能被他逮到機會了吧」，讓周孝虹對此事感到驚悚又遺憾。