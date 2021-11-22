台中市63歲已退休許姓老翁日前急忙至郵局，表示要匯款48萬元至檢察官帳戶，行員一聽便知詐騙老梗遂通知警方，員警到場後規勸，表示當「自稱檢警」及「操作資金」2項要件碰在一起，就是詐騙警訊，及時保住許翁老本。

大甲警分局指出，大甲派出所19日15時許攔阻「假檢警」詐騙案，許姓老翁當日接獲法院檢察官來電，表示他當了人頭公司負責人，名下帳戶也被當人頭帳戶，同時還接到以傳真方式傳票，必須匯款到指定帳戶，讓檢察官確認無誤後就可以退還，老翁信以為真，到郵局欲匯款現金48萬元。

郵局行員詢問受款人是否認識時，老翁支吾其詞說，「這是還給妹妹的借款金額」，但再細問之下經理驚覺有異，遂通報警員到場協助了解。

員警及時到場關切並極力勸說此為詐騙手段，切勿信以為真，但許翁仍抱持懷疑心態，直至大甲所員警陳佩慧再細說真正的檢警絕對不會要求民眾設定或移轉名下財產，當「自稱檢警」及「操作資金」2項要件碰在一起時，就是詐騙警訊，許翁才恍然大悟。

許翁表示，他是勞工退休，已有一段期間，怎可能成為公司負責人，故急著應對詐騙集團所設的陷阱，想說匯款確認後就會歸還了，一時未積極查證，所幸員警迅速到場加以攔阻，才倖免財產損失。

大甲警分局呼籲，司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提到「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，就可能是詐騙電話，請立即撥打110或165查證。