苗栗縣警局竹南分局聯港及南勢派出所20日凌晨接獲民眾報案，稱在後龍鎮台61線南下車道有一輛可疑大貨車，員警迅速到場查看，順利查獲違法載運廢棄物案。

南勢派出所在20日凌晨0時20分許接獲民眾報案稱在後龍鎮台61線南下側車道赤土崎路段，有一輛大貨車行跡可疑，南勢所警員傅建維及聯港所副所長陳建龍趕赴現場。

員警發現一部大貨車正在赤土崎交流道迴轉，成功在該路段北上車道攔查這台車牌及車身車號明顯汙穢、未標示的大貨車，駕駛辯稱載運稻米走錯路，方在赤土崎路段迴轉。

機警的員警看出駕駛神情緊張，堅持要登車檢查，駕駛見無法矇騙過關，才坦承載送物品均為裝潢垃圾、廢木材、廢泡棉及廢磁磚等廢棄物。

員警隨即連繫苗栗縣環保局派員到場稽查，稽查員認定駕駛違反廢棄物清理法第9條，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

警方處理時，發現該車車牌汙穢無法辨識，車身標示遭到塗抹及未標示，認為車主有刻意規避取締情形，員警除

依違反道路交通管理處罰條例第14條及第16條製單開罰外，特別發文給監理機關，建議召回臨時檢驗確認改善，以杜絕業者規避取締。

警方表示，本案幸好有熱心民眾即時發現可疑並報警處理，南勢所及聯港所員警到場積極處置，方能查獲意圖破壞美好環境的惡徒。