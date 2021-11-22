全美音樂獎頒獎典禮今天在洛杉磯登場，韓國流行音樂團體「防彈少年團」（BTS）入圍3項全獲獎，包括最受歡迎流行雙人組或團體、最受歡迎流行歌曲，以及壓軸大獎年度藝人。

BTS今天在全美音樂獎（American Music Awards）頒獎典禮上與英國酷玩樂團（Coldplay）同台演唱歌曲My Universe。

全美音樂獎得主是經由粉絲票選。BTS以Butter一曲拿下最受歡迎流行歌曲獎。

年度藝人大獎方面，BTS擊敗的勁敵包括美國女歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、泰勒絲（Taylor Swift）和新星奧莉維亞（Olivia Rodrigo），以及加拿大唱將德瑞克（Drake）和威肯（The Weeknd）。

路透社報導，BTS隊長RM（金南俊）表示：「我們是來自韓國的男團，因為熱愛音樂才聚在一起，我們只想傳播這美好的氛圍。」

美聯社提到，RM說「這一切是奇蹟。說真的，我們永遠不會將此視為理所當然」。

韓聯社報導，BTS自2013年出道以來人氣勢不可擋，創造多項獲獎紀錄；今年也憑藉Butter一曲在美國告示牌百大單曲榜共獲十次冠軍。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101122