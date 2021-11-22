疫情指揮中心日前表示，明年不排除加打第三劑新冠疫苗，指揮官陳時中說，會讓民眾以接種同廠牌的疫苗為主。不過前台大感染科醫師林氏璧表示，不管前兩劑打什麼疫苗，第三劑都應以mRNA為主，打了兩劑AZ，第三劑再打AZ國際上幾乎沒有資料，他提醒陳時中「觀念該改了」。

林氏璧今（22）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，世界各國的第三劑疫苗，都是以mRNA為主，打了兩劑AZ再以AZ作為加強針，「幾乎沒有資料，就連施打最多AZ的英國都是建議mRNA」。

林氏璧指出，不管前兩劑打什麼廠牌疫苗，第三劑首選都是輝瑞／BNT，或是莫德納，若是前兩劑打AZ，對mRNA疫苗成分過敏者，則可選AZ做為加強針。英國根據加強混打研究「COV-BOOST TRIAL」做出第三劑施打策略，英國自己都沒有用AZ作為加強針，「部長的觀念該改了」。

至於打嬌生的加強針該打什麼呢？林氏璧說，根據據NIH進行的小規模混打研究，再打一劑嬌生的抗體遠不及mRNA，所以美國建議加強針選AZ、BNT或莫德納，並非要以同廠牌為主。

最後，林氏璧說，先打一劑腺病毒載體疫苗（AZ），再以mRNA疫苗加強，「已經是趨勢了」，因為身體會產生對於腺病毒外殼的抗體，第三劑再打同樣疫苗，理論上效果有限了。