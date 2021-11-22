高端補打「不然要怎樣」惹議 陳時中認：講得不好

指揮中心日前開放打完高端者可混打進口疫苗，解決民眾需要出國的狀況，有醫師對此質疑「把高端當水」，陳時中19日曾表示，「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？我們不可能這樣做」。該段發言引發不少網友爭論。陳時中今(22日)坦承，「講得不好」。雖陳認了失言，仍再度引發網友討論，有人就直言，「不是講得不好，是講得太好了！讓人民看清你的人格」。

媒體19日詢問，「有醫師說開放施打高端的人有出國需求，這樣做法根本否定高端的有效性，把高端當水，所以是重打不是混打」；陳時中在記者會上當場反駁「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？我們不可能這樣做」。此段言論引發網友爭論。

對此，陳時中今到立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時被問及「會覺得那句(要不然要怎麼樣呢？)有失言嗎？」他回應「講得不好」。不少網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關新聞留言，其中Yahoo新聞有超過1千則留言，有網友留言表示，「講得不好，做的更差」、「部長可以將不然要怎樣改口要怎樣，精簡又有力」、「不會道歉嗎？那麼難嗎？不是說過不能講錯話嗎？」「第一反應永遠是最真實的反應」、「別被騙了，他沒有道歉」、「只說講得不好，根本沒認錯，一點誠意都沒有」。但也有人認為他做得不錯，只是說得不好。