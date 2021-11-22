中醫大新竹附醫中醫科醫師陳亮宇，示範電針刺激。（羅浚濱攝）

攻讀博士班的26歲陳姓男學生，因課業壓力引發容易緊張，煩躁、有嚴重頭痛與失眠的焦慮症狀，情緒沮喪又沒自信，甚至有強烈想休學的念頭，中醫大新竹附設醫院以西醫的微電流刺激與中醫電針方式，大幅改善陳生焦慮與頭痛的情形。

身心科醫師鄭映芝指出，微電流刺激是利用耳夾，將微小安全的電流傳遞至腦部，達到重整大腦迴路的作用，用於焦慮、憂鬱、失眠及頭痛等腦神經失調症狀，是相對安全方便的非侵入性腦刺激術，國外研究也顯示，持續使用微電流刺激的個案，有助情緒調節效果。

鄭映芝表示，針對陳生的症狀，先以抗憂鬱劑與助眠藥物治療，因陳生期待完全減少助眠藥物的使用，經中醫科醫師陳亮宇使用微電流刺激與中醫電針方式，來緩解陳生晚上的焦慮感幫助睡眠，經過兩周治療，逐漸降低助眠藥物和抗憂鬱劑的劑量，並大幅緩解焦慮與頭痛的情形。

陳亮宇表示，針灸可以幫助緩解憂鬱、焦慮、失眠的症狀，使用電針刺激方式，在穴位針刺得氣之後，在針上加電刺激，增加針刺的療效，達到較強的治療效果。

同時，使用耳穴的敷貼，也就是在耳廓上，於相對應的耳朵穴道做按摩刺激，讓患者家後仍可自行按壓，來輔助患者改善情緒與失眠的狀況。

鄭映芝和陳亮宇都認為，藥物治療並非治療身心症的唯一選擇，需要因應患者的個別情況規畫療程，以陳生的案例來看，微電流刺激療法搭配中醫療法，也能有效降低焦慮，並逐步讓患者降低用藥需求。有身心症症狀不須害怕尋求協助，應該經由專業醫師評估後，綜合考量情況並判斷適合療程，才能達到最好效果。