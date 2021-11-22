進入泡湯旺季，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網站上提供逾200項「泡湯券」商品，近一個月溫泉票券銷售成長近2倍，momo加碼推出《暖湯幸福 溫泉大賞》活動，全力搶攻寒冬泡湯商機。

泡湯旺季來臨，泡湯商機噴發，為滿足消費者各式泡湯喜好，momo站上提供逾200項「泡湯券」商品，區域涵蓋全台知名溫泉區，帶動近一個月溫泉票券銷售成長近2倍，其中以奢華感十足的「五星級飯店泡湯搭配餐食組合」最受歡迎，momo再推出《暖湯幸福 溫泉大賞》活動，網羅雙北、桃竹苗、宜花東、中南部等全台各地溫泉星級飯店及溫泉會館，即日起至12月30日優惠3折起，讓消費者以親民價享受溫泉之旅！

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年前3季稅後盈餘約23.64億元，年增77.5%，業已追溯無償配股影響之每股盈餘12.98元；公司自結10月合併營收約66.2億元，年增34.4%，再次改寫歷年同月新高，累計1至10月合併營收突破681.5億元，年增32.5%，超越2020年營收。