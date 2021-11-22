鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)2021年迄今營運受缺料及疫情干擾而下滑，展望後市，公司預期隨著越南廠本季量產、配合缺料狀況紓緩，明年營運可望優於今年、成長達雙位數百分比，持續看好5G網通、系統級封裝（SiP）及光通訊模組市場需求。

訊芯股價7月初觸及124元高點後一路拉回，10月初下探81.9元的1年半低點、3個月跌近34％，隨後止跌緩步回升。在明年展望轉佳激勵下，今（22）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，10點45分後攻鎖漲停價105.5元，領漲封測族群。

訊芯第三季本業營運虧損，但在業外收益及所得稅利益挹注下維持獲利，歸屬母公司稅後淨利1.01億元，雖季減14.01％、年減63.5％，每股盈餘（EPS）0.94元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利4.49億元、年減5.35％，每股盈餘4.2元。

訊芯董事長徐文一日前法說時指出，公司因應中美貿易戰衝擊而赴越南設廠，原訂第三季量產，但疫情導致時程遞延，造成美系大客戶轉單，隨著越南廠本季開始量產，後續將積極追趕取回訂單。至於中國大陸限電則僅被影響2天，後續均未受影響。

訊芯10月自結合併營收3.61億元，雖年減16.22％，但月增達19.31％、回升至近5月高點。累計前10月合併營收35.24億元、年減8.98％，仍處近3年同期低點。徐文一表示，主因零組件缺料導致模組訂單出貨遞延，對訊芯今年營運影響甚鉅。

展望後市，徐文一指出，第四季缺料看來略有紓緩，預期明年供需可望逐步達到平衡，看好生產及營運狀況均會優於今年，成長幅度可達雙位數百分比。同時，他也預期半導體晶片至2023年可能出現供給過剩，屆時對產業將是另一波挑戰。

徐文一指出，越南河內2個廠均在第四季開始量產，預計待明年底北江廠興建完工後，越南生產比重將逐漸提升。未來訂單將依據客戶分配，美國客戶在越南廠、中國大陸客戶在中山廠，預期兩地未來生產比重將達6比4、甚至7比3。

資本支出方面，訊芯發言人王介民表示，明年投資主要用於越南北江建廠、約8～10億元，設備支出則預期與今年相當、約6～8億元，整體資本支出規模達14～18億元，若有合適契機，也不排除進行併購或其他投資計畫。