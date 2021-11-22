高雄市立圖書館《好繪芽獎》2件「新銳獎」得獎原創繪本《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》22日舉行新書發表，2位新銳作家張筱琦、黃薏文還在今年波隆納插畫展入選，可說是雙喜臨門，讓國外看見台灣的原創實力。

《反正都可以到嘛！》作者張筱琦喜歡喝奶茶，喜歡星星也喜歡魚。不管在哪個城巿，碰到重重阻礙，反倒覺得很有旅行的感覺，所以回到家後，把沒有很厲害的大道理，只是相信著「反正都可以到嘛」的經歷畫成了繪本。

《動物園的秘密》作者黃薏文不到30歲，已獲得多項繪本獎項，善用拼貼及各種寫意的線條和色塊，尤其塗鴉畫風讓人印象深刻。繪本從一名小男孩滿心期待去逛動物園的興奮開始，引領讀者從小男孩一家人的腳步前進。

高巿圖代理館長林奕成指出，國際繪本很多都是來自於翻譯繪本，台灣本土繪本還在累積能量，因此明年8月開始，第2屆《好繪芽獎》也開始收件，希望不僅能夠札根本土，未來還能有機會被翻譯成為其他國家收藏的國際繪本。