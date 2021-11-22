45歲何姓男子今（22日）上午8時許，開車送子女上學後返回新北市新店區花園一路別墅住處外，遭不明人士開槍，後頸左處中2槍後傷重不治，警方初步調查發現，何男雖從事咖啡豆進出口貿易，但卻曾有製毒等前科，不排除與毒品利益有關，正擴大偵辦中。

疑似槍手犯案車輛做案後疾駛而去，警方追緝中。(葉書宏翻攝)

消防局今（22日）上午8時許獲報，45歲何姓男子疑因中風倒臥於新店區花園一路某別墅外，警消抵達時發現他後頸處大量出血，緊急送往新店慈濟醫院急救，經急救後於9時許宣告不治，院方發現何男後頸左側有2處槍傷，警方懷疑遭人「近距離」射擊，正擴大偵辦中。

何男被民眾發現倒臥於社區內，一度以為疑因中風發作倒地，警、消抵達時發現他後頸處大量出血，並非是中風，由何男的妻子陪同緊急送往新店慈濟醫院，急救約1小時後宣告不治。

據悉，何男於2015年涉嫌進口未列毒品的化學原料，研發出類似大麻味道菸草，甚至購買K他命、MDMA等不明粉末製作毒品，遭刑事局查獲。

警方懷疑，咖啡豆進出口貿易不太可能引起殺機，由於何男的相關背景，也讓警方擴大偵辦是否與毒品利益有關，目前已鎖定犯嫌的車輛及逃逸路線，擴大偵辦中。