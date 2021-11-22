【全程影音】核廢料可跨國合作卻成政治問題？ 馬英九、黃士修出席核燃料管理論壇

核四商轉公投關國能能源穩定供應，但也衝擊民進黨政府非核家園政策，中華核能學會今(22)日召開「用過核燃料處理論壇」，前台電副總陳布燦表示，跨國合作解決核廢料是國際做法，加上台美有簽訂台美核能和平利用合作協定，但台灣的核廢料處理卻因為政治因素動彈不得。

「能不能把核燃料送到國外去處理呢？這樣可以讓我們用過的核燃料有更大的使用空間。」中華核能學會理事長李敏表示，這些計畫之前都有提出，但卻被立法院否決，使用核能發電必須要面對核廢料的問題，但是燃煤、燃氣也有廢料問題，而且是散佈在大氣之中，無時無刻影響我們。

李敏表示，原能會和台電有義務告訴我們核廢料的處理狀況，新北市政府說核廢料不解決就不允許核四重啟，然而核廢料是已經存在的問題，和核四商轉是沒有關係的，而上述三個單位並未應邀來到本次論壇和民眾說明，是傲慢，也是對公投的藐視，而台電和原能會內部現在可說是「風聲鶴唳」，對核能支持的聲音都出不來。

前台電副總、核能科技協進會董事長陳布燦表示，台灣地質先天條件上沒有其他國家那麼好，沒有廣大的國土面積來處理核廢料，但可以透過國際合作的方式來進行，台美有簽訂台美核能和平利用合作協定，可以把我們用過的核燃料進行再處理。

陳布燦表示，德國、比利時、荷蘭、英國、日本等都規律性的把用過核燃料送到法國處理，這些我們也可以這樣處理，但是我們政府卻說我們不行做、不會做，被政治因素卡住而無法處理相當可惜。

核四重啟公投領銜人黃士修表示，2019氣候峰會決議把核能加入綠能，綠色政綱也將核能納入，台灣的反核團體卻說核能沒有被列入綠色政綱和綠色投資，然而綠色投資是綠色政綱的子項目，歐盟已經回信給予正面答覆，核能被列入綠色投資的原因，就是因為歐洲聯合研究中心證實核廢料對環境沒有危害。

黃士修說，核廢料可以做到不影響生活圈和生態，如果這樣叫做不能處理，有哪個工業廢棄物能真正處理？